De Rosa: “Lazio virtualmente a -3 da Inter e Juventus prime in classifica”

La Lazio ieri con la conquista della Supercoppa italiana ai danni della Juventus ha dimostrato di potersela giocare anche in Serie A. Geri De Rosa, giornalista e commentatore sportivo, ospite dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo i bianco-celesti allenati da Simone Inzaghi, a detta sua sempre più vicino a Inter e Juventus prime in classifica.

SOGNO SCUDETTO – Lazio virtualmente a pochi punti da Juventus e Inter a detta del giornalista Geri De Rosa, sempre più convinto delle potenzialità della squadra allenata da Simone Inzaghi: «Simone Inzaghi secondo me è sottovalutato, sento parlare poco di lui. La Lazio deve recuperare una partita, quella che non ha giocato questa giornata. Se la vedrà con l’Hellas Verona quindi non sarà facile, però i bianco-celesti sono virtualmente a -3 dai primi in classifica. Inter e Juventus hanno dimostrato di non essere perfette».