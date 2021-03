Iuliano: «Inter prima con merito. Conte criticato, ma non ha più sbagliato»

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è stato ospite di “Sky Sport” questo pomeriggio e ha parlato del campionato e del primato in classifica dell’Inter di Antonio Conte

I MERITI – Iuliano ritiene che il primato in classifica della squadra nerazzurra sia meritato: «La Juventus l’anno scorso ha vinto il campionato non giocando benissimo, ma le altre facevano peggio. L’Inter quest’anno è meritatamente prima, ha avuto i suoi alti e bassi, ma i bassi li ha avuti quando ha cambiato modo di giocare. Conte ha subito critiche per il contropiede, ma l’Inter è fatta così, per ripartire veloce con quei due davanti. Da quando ha ripreso a giocare così non ha più sbagliato nulla»