Mancini: «Scelte fatte. Giocatori dell’Inter? Aspetto di vedere come stanno»

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha concesso un’intervista ai microfoni di “Rai Sport” a poche ore dalla sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord valida per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

GLI INTERISTI – Mancini aspetta ancora qualche ora per vedere come stanno i giocatori dell’Inter, in particolar modo Nicolò Barella, bloccati qualche giorno dal focolaio Covid scoppiato nel gruppo nerazzurro: «Le scelte le abbiamo quasi fatte, aspettiamo l’allenamento di pomeriggio. Vedremo come stanno i giocatori dell’Inter, soprattutto Barella che è arrivato ieri. Potrebbe essere sostituito da Pellegrini»

L’USCITA DALLE COPPE – Mancini si sofferma poi sulle cattive prestazioni delle squadre italiane nelle coppe europee parlando anche della finale di Europa League disputata dall’Inter nella scorsa stagione: «Noi siamo un’altra cosa. Ci sono anni in cui le squadre non arrivano alla finale. Qualche anno fa la Juventus ha fatto la finale di Champions League, è arrivata una finale di Europa League, altre ci sono andate vicine. Il nostro calcio deve migliorare, ma secondo me è casualità»