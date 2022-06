Italia Under 21, cambio nel ritiro di Tirrenia: switch da ‘Inter’ del CT Nicolato

L’Italia under 21 è impegnata in ritiro a Tirrenia in vista delle prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria. Nicolato costretto ad un cambio. Protagonista l’Inter

SWITCH NERAZZURRO − Gli azzurrini perdono Raoul Bellanova, causa indisponibilità, per far posto a Gaetano Oristanio. Che hanno in comune questi due giocatori? L’Inter. Il primo, infatti, è finito nel mirino del club nerazzurro per sostituire Ivan Perisic partito per il Tottenham. Il secondo è invece un giocatore di proprietà dell’Inter che ha giocato la sua ultima stagione in Olanda col Volendam, ottenendo peraltro la promozione in Eredivise. L’Italia under 21 giocherà le gare di qualificazione agli Europei di categoria contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda.