Mancini: «Bastoni, Tonali, Locatelli hanno già esperienza. Nuova era Italia»

Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sul nuovo ciclo dell’Italia che dovrà necessariamente ripartire su gente come Bastoni, Tonali e Locatelli

LAVORARE − Mancini convinto su cui giocatori da cui ripartire per risollevare la Nazionale: «Giocatori come Bastoni, Tonali e Locatelli nuova era Italia e zoccolo duro del futuro? Certo. Questi sono giocatori che hanno già esperienza, che giocano in squadre importanti da 3-4 anni. Insieme a questi dobbiamo inserire altri giocatori per poter crescere ulteriormente. Ribadisco che ci vuole tempo e pazienza. Bisogna lavorare bene, pedalare e sbagliare poco».