Dybala, l’Inter lo reputa importante e funzionale: resta in pole su tutte − Sky

IN POLE − Inter nettamente in pole per aggiudicarsi Paulo Dybala. L’argentino viene ritenuto dal club nerazzurro importante e funzionale per il 3-5-2 di Inzaghi. C’è la voglia di formare un tandem tutto argentino con Lautaro Martinez, decisamente appetitoso come già visto contro l’Italia a Wembley. Secondo i colleghi di Sky Sport, l’Inter è davanti a tutte. Sia alla Roma che alle squadre estere (Newcastle e Siviglia). C’è soltanto da aspettare l’uscita di qualche stipendio pesante per poter definire il tutto.