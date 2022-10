Inzaghi vuole ben figurare con il Bayern Monaco e studia turnover ragionato – CdS

L’Inter sfida il Bayern Monaco a cuor leggerlo, ma non troppo, perché da parte del gruppo c’è l’intenzione di ben figurare in Germania. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi studia un turnover ragionato.

GRANDE TEST – Quella contro il Bayern Monaco sarà un test per dare minuti nelle gambe a chi finora ha giocato bene, ma soprattutto con l’obiettivo comunque di fare una bella figura in Germania, con un turnover ragionato. In tal senso, non ci saranno Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, in quanto diffidati e a rischio squalifica. Inzaghi valuterà un turn-over ragionato, con la concreta possibilità di dare spazio a Robin Gosens sulla sinistra. Ancora incerto il minutaggio di Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona