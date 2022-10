VIDEO – Torino-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Milan, posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



KO NONOSTANTE L’AIUTINO – Torino-Milan 2-1 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Un brutto Milan perde dopo diciassette risultati utili consecutivi in trasferta ed è sorpassato dall’Atalanta al secondo posto. Rafael Leao nei primi sei minuti ha due occasioni colossali per colpire la non perfetta difesa del Torino, ma fallisce in maniera clamorosa. Soprattutto la seconda, ciccata a lato. I granata passano al 35′: punizione da sinistra di Valentino Lazaro e colpo di testa a centro area di Koffi Djidji. Due minuti dopo rinvio dal fondo di Vanja Milinkovic-Savic, errore di Matteo Gabbia che tocca anche di mano ma c’è il vantaggio e Nikola Vlasic serve Aleksej Miranchuk per il diagonale vincente dal lato sinistro dell’area. Il Milan fatica a risollevarsi e in un paio di circostanze il Torino sfiora anche il tris. Al 67′, però, su lancio dalle retrovie Junior Messias spinge Alessandro Buongiorno, sfrutta il buco di Milinkovic-Savic e segna in pallonetto a porta vuota dal limite. Sarebbe fallo clamoroso, per tutti tranne che per l’arbitro Rosario Abisso (ancora una volta protagonista in negativo…) e il VAR Gianluca Aureliano. Ma nonostante il regalo e metà tempo il Milan non riesce a pareggiare, anche con un recupero più volte allungato dall’arbitro.

Video con gli highlights di Torino-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.