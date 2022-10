Barella e Bastoni, la strana coppia gol: l’Inter ritrova le sue certezze – CdS

Alessandro Bastoni lancia, Nicolò Barella segna. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà neanche l’ultima. L’Inter ritrova due sue certezze e non a caso ritorna a divertire. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha ritrovato certezze.

STRANA COPPIA – La svolta dell’Inter ha inglobato tutti. Un mese praticamente perfetto, scattato all’indomani della sconfitta con la Roma e nel pieno della crisi. Da un Lautaro Martinez sempre più bomber, al consolidamento di principi che già erano efficaci nel recente passato. Il gol di Barella sul lancio di Bastoni consolida quell’asse interessante che si era vista anche a Barcellona quando l’Inter ha giocato un secondo tempo straordinario. Un’istantanea che, per dinamica e interpreti, ha ricordato per esempio il gol fatto alla Juventus nel gennaio 2021. Proprio Bastoni che in difesa ha ritrovato certezze, ma soprattutto automatismi. Barella, già a quota quattro gol di fila, è imprendbile. Con un totale di sei gol e cinque assist, adesso ha probabilmente raggiunto la propria miglior versione di sé con la maglia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona