Inzaghi ritrova la ‘Lu-La’: per l’Inter obiettivo seconda stella concreto – TS

L’Inter ed Inzaghi riabbracciano Romelu Lukaku: il belga farà coppia con Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport, per i nerazzurri è concreto l’obiettivo seconda stella

LU-LA – L’Inter da oggi, almeno ufficialmente, riabbraccia Lukaku e Lautaro Martinez. I due si ritrovano dopo trecentotrenta giorni da quel fatidico trasferimento dell’attaccante belga alla corte del Chelsea. Il ritorno della “Lu-La” che ha fatto le fortune dell’Inter di Conte, secondo Tuttosport, è sufficiente per rendere l’obiettivo seconda stella un’opzione concreta. Nelle stagioni giocate insieme, infatti, la coppia d’attacco ha messo insieme 78 gol in 76 gare. E c’è di più: nelle 16 gare in cui hanno segnato entrambi, l’Inter ha sempre vinto. Sono sufficienti i numeri, quindi, per capire quale sarà il livello dell’Inter e del suo attacco. A Milan e Juventus l’onere di provare a fare meglio dei nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino