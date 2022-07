Inzaghi perde Dalbert ma sorride per 2 giocatori! Uno già in gruppo − Sky

È già passata una settimana dal ritiro dell’Inter. Simone Inzaghi è al lavoro per preparare la stagione. Tegola Dalbert ma ci sono anche novità. Perfettamente recuperato un giocatore

RECUPERI PER INZAGHI − Nonostante l’infortunio di Dalbert (vedi articolo), in casa Inter sono da registrare anche alcuni giocatori in fase di recupero: Pinamonti e Skriniar. Il punto di Matteo Barzaghi di Sky Sport: «Andrea Pinamonti Aveva svolto lavoro differenziato nei giorni scorsi, oggi è tornato in gruppo. Inzaghi spera anche in Milan Skriniar, che ha fatto lavoro differenziato e sta correndo sul campo, inizia a lavorare per ritornare ad una condizione che gli permetta di ritornare in gruppo. Recupero graduale per il difensore in orbita PSG».