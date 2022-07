Bremer-Inter, fiducia: c’è la cifra per chiudere! Si pensa alle visite mediche

Fiducia dell’Inter per Bremer. Con il Torino è avvenuto un rilevante avvicinamento. Si parla già delle cifre per chiudere la trattativa nonché delle visite mediche per lo stesso giocatore

DETTAGLI − Gleison Bremer viaggia spedito verso l’Inter. L’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra l’Inter e il Torino ha portato i suoi frutti. Le parti si sono avvicinate tant’è che si potrebbe chiudere per una cifra complessiva di 35 milioni di euro compresi i bonus. Secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport, si parla già di visite mediche in programma per i primissimi giorni di settimana prossima. Due i possibili motivi dell’accelerata improvvisa dell’Inter: o i dirigenti nerazzurri hanno avuto il sentore di un probabile rilancio a breve del PSG oppure c’è un leggero timore di un possibile inserimento di altre squadre.