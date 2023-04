Investcorp-Inter, spuntano le cifre! Cruciale il nodo stadio − CdS

Investcorp sta pensando ad una mega offerta per rilevare l’Inter, anche se sulle tempistiche c’è parecchia nebbia. Intanto, diventa fondamentale capire la situazione dello stadio

ENIGMA − Il futuro dell’Inter rimane ancora tutto da scrivere. Steven Zhang non ha al momento intenzione di cedere il club, anche se all’orizzonte sono attese importanti scenari. In primis quello legato al prestito da sanare con il fondo americano Oaktree. Il prossimo maggio 2024, il patron cinese dovrà dare 350 milioni di dollari. Nel caso di inadempienze, allora l’Inter passerebbe in mano proprio al fondo. Intanto, rimane da capire anche la situazione del nuovo stadio. Di una nuova costruzione non se ne parla, mentre in casa Milan hanno deciso di fare da sé. Occhio però agli ostacoli sulla Maura, che potrebbero far ritornare Cardinale sui suoi passi e riallacciare i contatti con il club. Sulla cessione, oltre al tema stadio, incidono anche i risultati sul campo della squadra. Infatti, una cosa sarà vendere un club partecipe alla prossima Champions League, un’altra è cederlo con una squadra ‘retrocessa’ in Europa League. Quanto a Investcorp, si parla di una cifra tra i 545 e i 654 milioni di dollari, che sarebbe l’equity dell’offerta da avanzare per rilevare la maggioranza dell’Inter. Tuttavia, è assolutamente vaga la tempistica.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno