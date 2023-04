Riappare Barella nella notte di gala! Record e prima volta − CdS

Barella ha vissuto una notte da assoluto protagonista in Benfica-Inter. Il centrocampista sardo disputa una gara straordinaria, condita dalla rete che apre le danze al da Luz

RITROVATO − L’Inter lo aspettava da cinque mesi e nella notte più importante lui riappare: riecco Nicolò Barella. Dopo diversi mesi opachi, il centrocampista sardo si ritrova al da Luz nell’andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica. La sua gara è impressionante: corre, lotta, gioca, delizia, è dappertutto. E lo è soprattutto al 51′ della ripresa quando si trova in area a timbrare il cioccolatino dell’amico Alessandro Bastoni. È un gol che vale tantissimo sia per l’Inter che per lui. Infatti, non solo segna il primo gol in assoluto di testa alla 174esima gara con la maglia nerazzurra, ma al contempo raggiunge il suo personale record di reti in una stagione: 7. Inoltre, rientrando dai confini europei e restando al campionato italiano, Barella adesso è uno dei cinque centrocampisti in Serie A ad aver segnato almeno sette gol e fornito almeno sette assist in questa annata, ritrovandosi in compagnia di Milinkovic, Di Maria, Zielinski e Zaccagni. L’arma in più.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia