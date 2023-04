Benfica-Inter, le pagelle: Barella top, Inzaghi con personalità – TS

Tanti voti oltre la sufficienza per i giocatori di Simone Inzaghi, autori di una grandissima prestazione al Da Luz contro il Benfica

PAGELLE – TuttoSport premia come migliore in campo tra i nerazzurri Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro porta a casa un 8 in pagella. Il 23 ci mette un po’ a carburare ma poi è vivo e segna il pesantissimo gol dell’1-0. 8 anche per Simone Inzaghi, che nonostante abbia a disposizione degli attaccanti in questo momento non al top della condizione, dimostra grande personalità. Un gradino sotto di loro c’è Andre Onana con un 7: il camerunense è reattivo prima su Rafa Silva, poi sul finale su Gonçalo Ramos. Anche per Romelu Lukaku il voto è 7. Il belga realizza dal dischetto un rigore che potrebbe incidere moltissimo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini