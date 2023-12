Inter, una tattica vincente ‘uccide’ gli avversari: sentenza prima del 45′! – CdS

L’Inter sembra aver sviluppato una nuova tattica: stordire l’avversario poco prima dell’inizio dell’intervallo. Il Corriere dello Sport analizza il trend nerazzurro.

PRIMA DEL 45′ – Analizzando le sfide di quest’anno dell’Inter è possibile trovare un dato interessante, che non è un semplice indizio bensì una prova consolidata di forza. La squadra di Simone Inzaghi, nel corso delle sfide, ha un periodo di gioco preferito per stordire e colpire “mortalmente” gli avversari. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri sono propensi ad andare in gol poco prima della fine del primo tempo. Sono dieci, infatti, le reti messe assegni negli ultimi dieci minuti prima dell’intervallo. Se si considerano, invece, solo gli ultimi cinque minuti del 45′ sono addirittura otto i gol realizzati. Ciò dimostra che, quando solitamente la gara potrebbe subire un rallentamento, l’Inter accelera, risultando letale, e va a riposo con una buona fetta di risultato in tasca.

TATTICA – Quest’atteggiamento dei nerazzurri si è visto in campo negli scontri diretti contro Atalanta, Lazio e Napoli (sbloccati rispettivamente da Calhanoglu al 40′, da Lautaro Martinez al 40′ e sempre dal turco al 44′). Ma anche contro le squadre più piccole, che in passato avevano recato problemi: come contro il Frosinone col gol di Dimarco al 43′ e contro il Lecce con quello di Bisseck, nello stesso minuto. Quello della squadra di Inzaghi è un vero e proprio trend che conduce dritto alla vittoria: su sette partite sbloccate in quella frazione di gioco sono sei i successi ottenuti. L’unica eccezione è rappresentata dalla sconfitta a San Siro contro il Sassuolo. Per il resto, l’Inter ha sviluppata una nuova tattica per non fermarsi mai in campionato, anche con le squadre più ostiche.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia