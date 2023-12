Doveri arbitro di Genoa-Inter: anche un trofeo nei precedenti

Doveri sarà l’arbitro di Genoa-Inter, match della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Ferraris.



I PRECEDENTI – Genoa-Inter sarà la trentesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. La prima fu in un turno infrasettimanale: successo per 3-2 contro una squadra genovese ma la Sampdoria, rimontando lo svantaggio iniziale, il 31 ottobre 2012. La prima vittoria in trasferta oltre quattro anni dopo, l’8 gennaio 2017 (alla seconda apparizione, molto lontana nel tempo). Finì 1-2 contro l’Udinese, pure lì rimontando uno svantaggio iniziale, l’8 gennaio 2017 con doppietta di Ivan Perisic. Il bilancio parla di dodici successi, nove pareggi e otto sconfitte.

IL TROFEO – Con Doveri arbitro l’Inter non ha mai incrociato il Genoa, ma ha vinto un trofeo. Si tratta della Supercoppa Italiana del 12 gennaio 2022, quella contro la Juventus con il celebre gol di Alexis Sanchez al 121′ per decidere il 2-1 nei tempi supplementari. E proprio sfidando i bianconeri risale l’ultimo incontro, in Coppa Italia nella semifinale di ritorno vinta 1-0 lo scorso 26 aprile. Oltre un anno per l’ultima in Serie A con Doveri, sempre contro la Juventus ma perdendo 2-0 a Torino il 6 novembre 2022.