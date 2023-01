Inter-Verona, ex arbitro Chiesa: «Manca rigore ma giusto annullare il gol!»

L’Inter ha vinto contro il Verona per 1-0, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Non ottima la prova di arbitro e Var, Fabbri e Fourneau. Lo spiega anche l’ex arbitro Chiesa a Calciomercato.com

LA MOVIOLA − Nonostante il risultato positivo, l’Inter è stata nuovamente sfavorita dall’arbitraggio anche contro il Verona. Dopo il clamoroso errore di sette giorni fa di Luca Sacchi a Monza, la squadra di Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti anche con Fabbri. L’ex arbitro Massimo Chiesa fa la moviola del match: «A Fabbri e al Var Fourneau do 5,5. Manca un rigore ai nerazzurri per un fallo di mano di Hien su tiro di Mkhitaryan. Ok il gol annullato a Lautaro per la trattenuta a Dawidowicz».