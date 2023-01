Graziani: «L’Inter si è bistrattata da sola, delusione! Mi aspettavo di più»

Ciccio Gaziani, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della possibile contendente del Napoli per lo scudetto. L’ex allenatore ha poi parlato dei demeriti dell’Inter durante questa stagione

DIFFICILE, NON IMPOSSIBIE − Ciccio Graziani ha detto la sua sulla possibile rivale del Napoli nella corsa scudetto. Le sue parole: «Qualcosa ancora resta di quelle squadre cha avrebbero dovuto fare molto di più di quello che hanno fatto. Ad oggi nove punti di vantaggio sono tanti. Il Napoli si può quindi permettere di perdere qualcosa per strada. Gli altri invece no. Dovrebbe esserci un girone di ritorno molto positivo da parte di Milan, Inter e Juventus e una mezza disfatta dei partenopei. Una squadra che ha fatto quei punti fino ad ora è difficile che possa perdere così tanto terreno. Comunque la speranza esiste».

GRANDE POTENZIALE − L’ex calciatore ha poi parlato dei demeriti dell’Inter in questa corsa scudetto: «L’Inter in primis è quella da cui mi aspettavo di più. I nerazzurri si sono bistrattati da soli. Ha dieci punti in meno pur avendo vinto lo scontro diretto. Questo vuol dire che il potenziale è nettamente superiore rispetto alla classifica e al gioco espresso. La squadra di Inzaghi è quella più in ritardo di tutti, visto che la Juventus ha avuto molti infortuni. Il Milan invece sta perdendo i pezzi per strada, perché è la più competitiva per dare fastidio al Napoli».