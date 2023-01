Cucchi: «Serie A, Napoli conferma 3 cose ma strada ancora lunga. Inter…»

Riccardo Cucchi ha parlato del Napoli, inseguito nel campionato di Serie A da un terzetto formato da Milan, Juventus e Inter.

SERIE A – Queste le parole da parte di Riccardo Cucchi sulla propria pagina Facebook su Napoli, Milan, Juventus e Inter. “Più 9 sul Milan, più 10 su Juventus ed Inter. Nel “secondo campionato” il Napoli allunga sugli inseguitori e conferma di essere la squadra più bella ed efficace. E quella che segna di più. La strada è ancora lunga però. Mancano 5 mesi alla fine della stagione. Un tempo infinito in relazione ai punti di vantaggio. La forza del Napoli è quella di essere al momento fuori categoria rispetto agli avversari e in linea con il calcio europeo“.

ALLENATORI – Cucchi ha aggiunto. “Milan, Juventus ed Inter pagano assenze e, in misura diversa, crisi tecniche e di gioco. Inevitabili le critiche ai tecnici. Non sempre coerenti. Pioli ha vinto un campionato straordinario, Inzaghi ha preso in mano l’Inter dopo la cessione di molti pezzi importanti, Allegri è tornato per mettere ordine dopo gestioni confuse e indecise sugli obiettivi. A lui non si può certo chiedere di giocare alla Guardiola“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi