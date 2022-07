Inter-Spezia, inizia oggi la vendita dei biglietti per l’esordio casalingo

Parte nella giornata di oggi la vendita dei biglietti per Inter Spezia, esordio casalingo del nuovo campionato previsto sabato 20 agosto alle 20.45 a San Siro.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata dal club nerazzurro sulla vendita dei biglietti per Inter-Spezia. “Chiusa con numeri record la campagna abbonamenti, si apre oggi, venerdì 8 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Spezia, l’esordio casalingo del campionato 2022-23 dei nerazzurri che scenderanno in campo per la prima a San Siro sabato 20 agosto alle 20:45.

Visti i numeri di abbonamento così elevati, per assicurarsi i migliori posti disponibili sarà importante acquistare i propri biglietti con anticipo. Qui sotto tutte le info utili:”

PROMO FAMIGLIE E RAGAZZI – “In diversi settori è disponibile la promozione Under16, per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro e riabbracciare i loro idoli. Il biglietto è acquistabile, fino ad esaurimento dei posti disponibili, acquistandone contestualmente un secondo a tariffa “Intero”.

Inoltre è da subito disponibile a 14 Euro anche il terzo anello verde, per vivere la partita dal lato del tifo ad un prezzo davvero accessibile“.

DOVE ACQUISTARE – “I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale inter.it/tickets, il canale di vendita scelto ormai dalla quasi totalità dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e vista 3D del campo da ogni seduta.

Sono inoltre attivi gli sportelli biglietteria presso l’Inter Store Milano (aperto da giovedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato), allo stadio San Siro (ingresso 14 – aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45) e gli oltre 1.000 punti vendita della rete Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita.

Vi aspettiamo a San Siro! Forza Inter!“.

Fonte: Inter.it