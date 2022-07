VIDEO − Lukaku ritrova il ritiro Inter, sorrisi e risate all’ingresso di Appiano

Lukaku è nuovamente ritornato all’Inter. Oggi primo giorno di ritiro per lui ad Appiano Gentile, il terzo per l’intero gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Sorrisi e risate all’ingresso del centro sportivo

RIENTRO − È un Romelu Lukaku sorridente ed entusiasta quello arrivato ad Appiano Gentile in mattinata. Il giorno del rientro alla base è arrivato per Big Rom, che insieme a Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono stati le tre new entry del gruppo di Simone Inzaghi. Sorrisi e risate per l’attaccante belga che ha scherzato all’ingresso del centro sportivo con un addetto dell’Inter.

Dopo un anno, Lukaku è ritornato in quel di Appiano Gentile. Stavolta, per restarci.