L’Inter va a Rozzano per lo stadio! Il piano San Siro è bloccato − TS

L’Inter ha scelto Rozzano come possibile nuova sede del proprio stadio, se non si sblocca San Siro. È arrivato anche il comunicato, che dà al club il via libera

NUOVA SEDE − L’Inter va a Rozzano per verificare la fattibilità sul progetto del nuovo stadio. Ieri il comunicato di Infrafin, società guidata da Bastogi Spa e Brioschi, che è proprietaria dell’area. L’Inter ha un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024. Durante questo periodo, il club potrà verificare la fattibilità sull’edificazione di un nuovo impianto. Si tratta di un’area che si trova a meno di un chilometro dal Forum di Assiago e pochi metri dalla linea verde M2. San Siro rimane comunque la prima scelta, come raccontato dal Ceo Corporate Antonello alcuni mesi fa: «Sono quattro anni che sto lavorando al progetto personalmente. La volontà di fare impresa l’abbiamo ma, se non ci faranno fare lo stadio a San Siro, andremo da un’altra parte».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna