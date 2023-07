L’Inter non ha ancora deciso il tipo di attaccante! I profili – CdS

Per l’Inter c’è un grosso problema: dover sostituire Lukaku e con un nome credibile. Sono tanti quelli fatti in queste settimane, ma ancora non c’è nemmeno un profilo giusto. Il Corriere dello Sport traccia gli identikit.

AAA ATTACCANTE CERCASI – C’è molta incertezza per il reparto offensivo dell’Inter. Il comportamento di Romelu Lukaku, unito al vuoto lasciato dalla partenza di Edin Dzeko e il nulla dato da Joaquin Correa, lasciano scoperto un ruolo nevralgico. Sul Corriere dello Sport si prova a capire quale sia il profilo giusto, detto che la società ancora non l’ha individuato. Non ancora definito se debba essere un centravanti vero, che giochi spalle alla porta aiutando la manovra, o uno più rapido e scattante. Oltre ai nomi già noti, da Folarin Balogun ai margini dell’Arsenal fino ad Alvaro Morata preferenza di Simone Inzaghi passando per Gianluca Scamacca eventuale sostituto di Correa, per l’Inter ne restano altri. C’è Beto dell’Udinese, ma anche Mehdi Taremi che oggi giocherà in amichevole col Porto contro il Rayo Vallecano. Per l’Inter il tempo per scegliere comincia a non essere più tantissimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno