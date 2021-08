Inter-Real Madrid senza lo spauracchio Mbappé? Convocato dal PSG

I gironi di Champions League hanno decretato il ritorno – dopo una sola stagione – della sfida tra Inter e Real Madrid. I blancos potrebbero rinforzarsi con l’acquisto di Kylian Mbappé negli ultimi giorni di mercato, anche se dal PSG arriva un chiaro segnale.

ACQUISTO LONTANO – Kylian Mbappé al Real Madrid? In un’estate che ha visto i trasferimenti di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quella del francese è la grande voce di mercato che tiene banco negli ultimi giorni della sessione estiva. Un possibile trasferimento che fa drizzare le antenne anche all’Inter, che dovrà affrontare proprio gli spagnoli nel gruppo D della UEFA Champions League. Dal PSG arriva però un segnale: il giocatore è regolarmente convocato per la partita di questa sera contro il Reims. Si complica dunque il passaggio del francese in Spagna. Ma per i nerazzurri è in ogni caso ancora presto per tirare un sospiro di sollievo.