Keita, vicinissimo il ritorno alla Sampdoria. Pronto per la sfida all’Inter?

Keita Balde è molto vicino al ritorno in Italia. L’attaccante senegalese, ex dell’Inter, è vicinissimo al ritorno alla Sampdoria, squadra con cui ha già giocato, in prestito, lo scorso anno

RITORNO – Il ritorno di Keita Balde in Italia è sempre più vicino. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” infatti, l’attaccante senegalese, di proprietà del Monaco, è vicino al ritorno alla Sampdoria, prossima avversaria dell’Inter in campionato. I contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza doriana sono stati positivi e, nelle prossime ore, il calciatore dovrebbe approdare a Genova. Keita, a differenza dello scorso anno dove arrivò in prestito, dovrebbe approdare alla Sampdoria a titolo definitivo.