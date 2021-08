VIDEO AMARCORD – L’Inter distrugge il Milan! 0-4 con ciliegina di Stankovic

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 agosto 2009. Alla seconda giornata di campionato, i nerazzurri conquistano il derby con un perfetto 0-4 sul Milan, chiuso da una perla di Stankovic.

SINFONIA PERFETTA – Alla seconda giornata della Serie A 2009/10 l’Inter è già al centro delle critiche, dopo il pareggio casalingo contro il Bari. Il Milan di Leonardo è una squadra arrembante, ma José Mourinho è chiamato solo a vincere. E lo farà superando ogni aspettativa. L’azione-simbolo dell’intera gara va in scena al 29′ ed è quella che porta al vantaggio nerazzurro. L’Inter sviluppa l’azione sul centro-destra con una serie infinita di tocchi di prima, fino al taglio di Diego Milito che libera Thiago Motta in area: per il brasiliano è semplicissimo trovare il destro largo che vale lo 0-1. Al 36′ arriva il raddoppio dell’Inter, che suggella il tracollo del Milan: Gennaro Gattuso placca Samuel Eto’o in area, causando un rigore che Milito trasforma, trovando il primo gol in nerazzurro. Pochi minuti dopo l’8 rossonero riceve anche il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. Tutto questo mentre Clarence Seedorf, con enorme lentezza, ritardava i preparativi per sostituire proprio Gattuso. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per lo 0-3 di Maicon, che nel recupero esegue alla perfezione un triangolo al limite con Milito prima di trafiggere Storari. Nella ripresa la gara si trascina stancamente, con i giocatori del Milan completamente annientati. Al 67′ arriva poi il destro fantascientifico di Dejan Stankovic, che da trenta metri centra il giusto pertugio, chiudendo il derby sullo 0-4. Rivediamo questa fantastica prestazione nel video YouTube di “Simone Pizzamiglio”: