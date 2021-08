Primavera, Inter-Atalanta: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Primavera, si parte! La stagione dell’Inter Under-19 di Chivu inizia ufficialmente oggi contro l’Atalanta. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Atalanta del Campionato Primavera 1

PRIMAVERA AL VIA – Dopo la vittoria dell’Inter Women a Napoli nel debutto in Serie A Femminile (vedi articolo), oggi tocca all’Inter Under-19 nel Campionato Primavera 1 contro i pari età dell’Atalanta in casa. Si tratta del debutto ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina, in programma oggi – domenica 29 agosto – a partire dalle ore 14:30 presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). La partita Inter-Atalanta sarà visibile in chiaro in diretta TV sia su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre) sia su SI Solo Calcio (canale tematico del bouquet SI Smart). La partita sarà accessibile su Sportitalia anche in streaming attraverso il sito (Sportitalia.com) e l’app (Android e iOS), oltre che su Google Chromecast e Amazon Fire. In alternativa, seguite Inter-News.it per tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.