Inter, premio quarto posto per i giocatori? La reale situazione! − SM

Nelle ultime ore era trapelata una voce su un possibile premio economico da versare nelle casse dei giocatori dell’Inter in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Arriva la smentita

NESSUN PREMIO − Niente incentivo o stimolo economico: ai giocatori non spetterà nessun premio dovuto alla qualificazione alla prossima Champions League. Sport Mediaset smentisce quanto trapelato nelle ultime ore. Il club non è intenzionato a versare un premio aggiuntivo ai giocatori in caso di conquista del fatidico quarto posto. Bisogna sudarselo fino alla fine senza stimoli o incentivi di carattere economico. D’altronde sarebbe un vero e proprio paradosso umiliante, se giocatori e allenatore pagati fior fior di milioni (secondo monte ingaggi della Serie A) dovesse ricevere un bonus per essere motivati. L’obiettivo adesso è la partita di mercoledì contro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e da domenica la sfida all’Empoli per risalire in campionato.