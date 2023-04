De Paola: «Inter e Milan meglio in Europa? C’è un motivo preciso»

Paolo De Paola, ospite a TMW Radio, ha parlato del possibile motivo per cui l’Inter e il Milan preferiscono più fare bene in Europa e non in campionato

IL MOTIVO − De Paola ha parlato del perché le due milanesi preferiscono puntare sull’Europa piuttosto che sul campionato. Le sue parole: «Le milanesi fanno bene in Europa e invece faticano in campionato, in Serie A invece emergono le romane. Sulle scelte di Pioli e Inzaghi va fatto un ragionamento, cambiare così tanto non è semplice ma bisogna considerare che in questo momento viviamo nell’epoca dell’apparire. C’è una propensione nella dirigenza del Milan e dell’Inter dell’apparire in Europa. Andare avanti vale tantissimo per entrambe. I vantaggi che si possono fare sono importantissimi quando si va avanti in Europa. C’è un’affezione, una vendita di magliette, uno sviluppo del merchandising decisamente elevato».