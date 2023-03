Inter, per il main sponsor rimane una candidatura molto forte – CdS

Complice il mancato pagamento da parte di Digitalbits (qui i dettagli), l’Inter si sta guardando intorno per cercare un nuovo main sponsor. La candidatura principale rimane una

NUOVO MAIN SPONSOR – Continua la ricerca di un nuovo main sponsor. L’accordo con Digitalbits non sta portando alcun tipo di vantaggio ai nerazzurri. I 24 milioni previsti dall’accordo tra le due parti non sono ancora entrati nelle casse del club nerazzurro. Il candidato principale per diventare nuovo sponsor dell’Inter è Turkish Airlines.

Fonte: Corriere dello Sport