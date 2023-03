Inter, per il dopo Samaden il candidato numero 1 è Andrissi – TS

Roberto Samaden lascerà l’Inter il prossimo giugno. Il suo ruolo potrebbe essere preso da una figura sempre appartenente al mondo Inter

CANDIDATO – Il 30 giugno, il contratto di Roberto Samaden con l’Inter scadrà. L’attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro lascerà il club dopo 33 anni di servizio e ben 16 scudetti vinti a livello giovanile. Il candidato numero 1 per sostituirlo potrebbe essere Gianluca Andrissi, che nell’estate 2021 era rientrato a Milano, richiamato da Ausilio, per seguire i giocatori usciti dal vivaio e mandati in prestito. Andrissi dopo le esperienze in panchina (ha guidato anche la Primavera della Pro Sesto e il Pavia), ha cambiato ruolo, diventando direttore sportivo, prima al Monza (dove nel 2011 aveva iniziato come direttore tecnico), quindi al Renate, al Como, allo Spezia e alla Feralpisalò, l’ultimo club prima del rientro all’Inter.

Fonte: TuttoSport – F.M

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale