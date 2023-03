Marotta fa da paciere in Lega! Diritti TV e nuova Coppa Italia − CdS

Ieri Assemblea di Lega con tanti importanti temi posti sul banco: dal nuovo format della Coppa Italia ai diritti TV della Serie A. Intanto Marotta e altri due soci hanno fatto da paciere tra Casini e De Siervo

TEMI DELICATI − Ieri Assemblea di Lega con i tre veterani, Marotta, Lotito e Scaroni, a fare da saggi protettori per non compromettere ulteriormente la delicata situazione. In particolare, il presidente Casini e l’AD De Siervo avevano avuto toni contrastanti in merito ai diritti TV. Tutto rientrato grazie all’intermediazione dei capi di Inter, Lazio e Milan. In Assemblea si è discusso anche del nuovo format della Coppa Italia in stile modello inglese nonché della possibilità di far giocare il campionato anche il 30 dicembre. Quanto ai diritti tv, si parlerà nuovamente anche di fondi, con l’obiettivo di valutare le proposte arrivate in questi mesi in via Rosellini, tra l’ipotesi di costituire una media-company, per la gestione di tutti i diritti, oppure soltanto di quelli esteri, e quella di un semplice finanziamento.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

