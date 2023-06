Inter over 30, a Istanbul Inzaghi punta sulla voglia dei veterani − CdS

Manca sempre meno alla finale di Champions League a Istanbul. Per molti calciatori dell’Inter over 30, la partita con il Manchester City rappresenta forse l’ultima opportunità di vincere la coppa dalle grandi orecchie. E Inzaghi vuole sfruttare questa loro ambizione per tentare l’impresa

THE LAST DANCE − Manchester City-Inter è una partita che rappresenta per entrambe le società un appuntamento con la storia. In particolare però lo sarà per molti calciatori che militano tra i nerazzurri. Quella di Istanbul potrebbe essere infatti l’ultima chiamata per 7 over 30, la cui ambizione di vincere la Champions League potrebbe fare la differenza sul campo. Sicuramente sarà difficile che tutti riescano a prendere parte alla partita, vedi ad esempio Samir Handanovic, ma la sua ambizione sarà da sprono per i compagni più giovani. Discorso diverso invece per Acerbi, Darmian, Dzeko e Mkhitaryan che saranno sicuramente protagonisti nel corso degli ultimi e importantissimi novanta minuti della stagione. Tra questi quello che ha avuto il rendimento migliore è stato Francesco Acerbi che con 3737 minuti giocati è stato il terzo calciatore più presente. Inoltre sarà fondamentale anche l’apporto che potranno dare a partita in corso Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. La loro esperienza potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi in questa difficile impresa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia