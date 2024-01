L’Inter si muove in risposta alle illazioni: l’obiettivo di Marotta – SM

Ieri Marotta ha tuonato contro chi ha messo in dubbio i risultati dell’Inter nel girone d’andata. Da Sport Mediaset arriva il reale obiettivo delle dichiarazioni dell’AD Sport.

LA REPLICA – Riportare il pensiero sul campo e ai numeri, che peraltro sono quasi da record. È questo – stando a Sport Mediaset – l’obiettivo dell’Inter, dopo le polemiche degli ultimi giorni (e non solo) sul girone d’andata della capolista. Motivo per cui Giuseppe Marotta ieri ha parlato in maniera decisa, rispedendo al mittente le illazioni e le accuse soprattutto provenienti da chi parteggia per la Juventus. L’Amministratore Delegato Sport non si è sottratto alle questioni arbitrali, ma ha risposto alle critiche. Ricordando anche come ci siano partite (senza citarle) in cui l’Inter ha avuto degli sfavori.