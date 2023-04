Inter-Milan, la sfida Champions League è doppia: paradosso − CdS

Inter e Milan si daranno battaglia direttamente nei sei giorni di maggio, ma lo faranno per circa un mese e mezzo a distanza in campionato. Due scenari completamente diversi

PARADOSSO − Belle in Europa, bieche in Italia. Il paradosso di Milano, con Inter e Milan alla ricerca disperata di punti per non mancare l’accesso alla prossima Champions League. Prima del grande confronto in semifinale, le due milanesi dovranno rincorrere il quarto posto. In questa stagione, sia Inzaghi che Pioli hanno dato il meglio di sé in Europa. Dopo 20 anni, hanno riportato a Milano un incredibile euroderby di Champions League. Una sola andrà in finale ad Istanbul. Ma l’accesso alla prossima coppa dalle grandi orecchie si deve raggiungere dal campionato. Real Madrid o Manchester City in finale saranno, comunque vada, due Everest quasi insormontabili. Dunque, in queste ultime otto partite di Serie A è vietato sbagliare. A partire già da oggi rispettivamente contro Empoli (Inter) e Lecce (Milan). I nerazzurri si trovano attualmente al sesto posto in classifica, a meno 5 dalla Roma quarta; mentre il Diavolo è quinto a meno tre dai capitolini. Chi sbaglia, paga. Milano trema.

Fonte: Corriere dello Sport − Cristiano Gatti