Inter, infermeria OK: Inzaghi ne recupera due in vista del Napoli! − CdS

L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile e nel frattempo recupera anche i propri acciaccati. Simone Inzaghi può strappare un sorriso in vista del 4 gennaio contro il Napoli

RECUPERI − Sia Joaquin Correa che Danilo D’Ambrosio si sono allenati ieri con il resto del gruppo. Buone notizie per l’Inter in vista della ripartenza ufficiale del campionato il 4 gennaio contro il Napoli. Entrambi, dopo settimane di lavoro personalizzato, hanno ripreso a lavorare con tutta la squadra, fatta eccezione per la partitella finale. Già contro il Sassuolo Inzaghi li potrebbe testare. Soprattutto il Tucu alla ricerca di minutaggio e fiducia dopo la delusione della mancata partecipazione al Mondiale. Lo scorso anno contro il Napoli fu decisivo con un assist nel 3-2 nerazzurro rifilato al Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno