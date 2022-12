Lautaro Martinez come back: fissato rientro all’Inter e inizio lavori − CdS

L’Inter è pronta a riabbracciare Lautaro Martinez. Il fresco campione del Mondo è agli ultimi giorni di riposo. Nel fine settimana rientrerà a Milano per riprendere i lavori ad Appiano Gentile

RIABBRACCIA IL TORO − Ultimi giorni di riposo per Lautaro Martinez. L’argentino è pronto a rientrare all’Inter. Giovedì sarà a Milano, mentre venerdì ricomincerà a lavorare ad Appiano Gentile. Il 4 gennaio, giorno della gara contro il Napoli, si avvicina ma difficilmente lo si può subito rivedere dal primo minuto al centro dell’attacco. Simone Inzaghi ha già il tandem in testa (vedi articolo). Il suo pensiero è quello di non rischiarlo, anche perché tra festeggiamenti e riposo non sarà sicuramente al top della forma. Meglio procedere con cautela e recuperarlo gradualmente.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno