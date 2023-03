Inter-Fiorentina, Inzaghi ne recupera tre. Ma solo uno dal 1′ – TS

L’Inter procede verso la sfida di campionato contro la Fiorentina. Inzaghi può contare di nuovo su tre nerazzurri recuperati dagli infortuni ma, secondo Tuttosport, solo uno di questi partirebbe titolare.

RECUPERO – Per l’Inter la situazione in infermeria sembra migliorare, anche se l’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo) riporta scompiglio in casa nerazzurra. Simone Inzaghi sembra aver recuperato dagli infortuni tre nerazzurri. Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Edin Dzeko, infatti, sarebbero a disposizione per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, solo uno fra questi, ovvero il centrocampista tedesco, potrebbe partire dal primo minuto in Inter-Fiorentina. La convinzione è data dal fatto che, mentre sui tre nerazzurri nominati prima non c’è alcuna insicurezza, sulla convocazione di Federico Dimarco sembra esserci ancora un punto interrogativo. Nella giornata di oggi, sempre secondo Tuttosport, Inzaghi prenderà la decisione sul centrocampista italiano in vista di Inter-Fiorentina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini