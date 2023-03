Calhanoglu, l’Inter spera di riaverlo per il Benfica. Un precedente aiuta – TS

‘L’infortunio di Calhanoglu per l’Inter è un fulmine a ciel sereno, considerano gli impegni importanti contro Benfica e Juventus. L’edizione odierna di Tuttosport spiega la situazione, ricordando un precedente che fa ben sperare i nerazzurri.

TRASCORSI – Il tempo di recupero minimo di Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio rimediato in Turchia-Croazia, è quello di quindici giorni. L’esito degli esami fisici di ieri, che indica una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra (vedi articolo), ricorda l’infortunio subito dal centrocampista turco a settembre, contro il Viktoria Plzen. In quell’occasione si trattò sempre di una distrazione (anche se al flessore della coscia sinistra) e Calhanoglu riuscì a tornare in campo dopo due settimane, in occasione della partita del primo ottobre contro la Roma. Per l’Inter c’è la possibilità, dunque, che il periodo di recupero sia lo stesso e che per il rilevante ritorno di Champions League contro il Benfica possa essere a disposizione.

STOP – Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, se per la partita di San Siro del 19 aprile la speranza che Calhanoglu sia a disposizione c’è, per quella d’andata, dell’11 aprile, è quasi inesistente. Le sfide che il centrocampista turco salterebbe, oltre ad essere numerose, sono anche essenziali: quella di campionato contro Fiorentina, la semifinale d’andata di Coppa Italia con la Juventus, di nuovo in campionato contro la Salernitana, i quarti d’andata di Champions League con il Benfica e, forse, anche il Monza in Serie A. Non è da escludere, poi, che i tempi di recupero possano allungarsi ulteriormente, fino alla semifinale di ritorno con la Juventus e alla partita di campionato contro la Lazio, rispettivamente del 26 e 30 aprile. Marcelo Brozovic, ma anche Kristjan Asllani, dunque, dovranno prendere il suo posto durante questo – si spera non lungo – periodo di stop.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini