Inter-Empoli, Coppa Italia: da oggi la vendita dei biglietti, le informazioni

Inter-Empoli sarà l’esordio in Coppa Italia della squadra di Inzaghi. Dopo l’ufficialità della data (vedi calendario) la società ha aperto oggi la vendita dei biglietti.

INTER-EMPOLI, ESORDIO IN COPPA – “Non solo campionato. È già tempo di pensare anche alla Coppa Italia: l’Inter sfiderà l’Empoli il 19 gennaio 2022 alle 21:00 a San Siro. Si tratta degli ottavi di finale della competizione: una sfida in gara secca (in caso di parità, supplementari e rigori). Chi supererà il turno affronterà la vincente tra Roma e Lecce.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida, con prezzi a partire da 5€.

Fase riservata agli abbonati alla stagione 2019/2020

Dalle ore 10.30 di martedì 21 e fino a mezzanotte, la vendita anticipata sarà aperta agli abbonati 19-20 di Primo Anello e di Secondo Anello Verde. Si potranno acquistare massimo quattro biglietti ad acquirente.

Fase2 – Abbonati Serie A 19-20 di tutti i settori

Dalle ore 10.30 di mercoledì 22 la vendita sarà estesa anche agli abbonati 19-20 di Secondo Anello Rosso, Arancio e Blu. Si potrà acquistare uno qualsiasi dei settori aperti alla vendita; massimo quattro biglietti ad acquirente.

Fase3 – Vendita libera per tutti

Dalle ore 10.30 di giovedì 23 la vendita libera per tutti”.

Fonte: inter.it