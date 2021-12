Udinese-Salernitana non disputata: partita ‘conclusa’, ora attesa

Udinese-Salernitana non si è giocata, adesso è anche ufficiale la mancata disputa. Come segnalato in precedenza (vedi articolo) si attende la decisione del Giudice Sportivo su quanto avvenuto.

NIENTE PARTITA – Udinese-Salernitana è ufficialmente finita. Non c’è stato triplice fischio dell’arbitro, né presenza di giocatori in campo, ma alle 19.15 è scaduto il termine ultimo di presentazione degli ospiti. Un qualcosa di formale, perché era noto da stanotte che la Salernitana non si sarebbe potuta recare a Udine. I campani sono bloccati dall’ASL, complici alcune positività al COVID-19. Come da regolamento, l’Udinese era presente alla Dacia Arena e ha aspettato i quarantacinque minuti canonici. Adesso, visto che la Lega Serie A non ha rinviato d’ufficio la partita, toccherà al Giudice Sportivo decidere in merito. Come avvenuto nella passata stagione per Lazio-Torino, dopo il precedente di Juventus-Napoli, per Udinese-Salernitana è pressoché scontato il recupero a data da destinarsi.