Inter, i 24 giocatori oggetto di verifica sulle plusvalenze: nomi e cifre, da Zaniolo a Kondogbia

L’Inter, nel pomeriggio, ha ufficializzato l’esito della verifica disposta dalla procura di Milano sui giocatori ceduti nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, nell’ambito della vicenda plusvalenze (vedi articolo). Sono in tutto ventiquattro, fra cui i vari Kondogbia, Pinamonti, Vanheusden e Zaniolo.

I NOMI – Oggi la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti nella sede dell’Inter. Si tratta dei dati sulle cessioni di alcuni calciatori avvenute nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, per verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze. La società, con un comunicato, ha fatto sapere che tutto è in regola e che non ci sono tesserati indagati né contestazioni formalizzate. Per completezza, ecco tutti i giocatori oggetto di cessione nelle due stagioni indicate.

INTER – PLUSVALENZE STAGIONE 2017-2018

Andrea Pinamonti, ceduto al Genoa per 19.500.000 euro (plusvalenza di 19.009.000 euro)

Zinho Vanheusden, ceduto allo Standard Liegi per 11.740.000 euro (plusvalenza di 9.529.000 euro)

Andrea Adorante, ceduto al Parma per 4.000.000 euro (plusvalenza di 3.954.000 euro)

Marco Sala, ceduto al Sassuolo per 3.000.000 euro (plusvalenza di 2.949.000 euro)

Gabriele Zappa, ceduto al Pescara per 3.000.000 euro (plusvalenza di 2.945.000 euro)

Riccardo Burgio, ceduto all’Atalanta per 1.500.000 euro (plusvalenza di 1.464.000 euro)

Francesco Forte, ceduto al Waasland-Beveren per 400.000 euro (plusvalenza di 287.000 euro)

Alberto Brigati, ceduto al Padova per 5.000 euro (plusvalenza di 4.000 euro)

INTER – PLUSVALENZE STAGIONE 2018-2019

Davide Santon, ceduto alla Roma per 9.500.000 euro (plusvalenza di 8.127.000 euro)

Ionut Andrei Radu, ceduto al Genoa per 8.000.000 euro (plusvalenza di 7.763.000 euro)

Davide Bettella, ceduto all’Atalanta per 7.000.000 euro (plusvalenza di 6.949.000 euro)

Federico Valietti, ceduto al Genoa per 6.000.000 euro (plusvalenza di 5.950.000 euro)

Jeison Murillo, ceduto al Valencia per 11.938.000 euro (plusvalenza di 5.340.000 euro)

Marco Carraro, ceduto all’Atalanta per 5.000.000 euro (plusvalenza di 4.455.000 euro)

Jens Odgaard, ceduto al Sassuolo per 4.620.000 euro (plusvalenza di 3.535.000 euro)

Nicolò Zaniolo, ceduto alla Roma per 4.230.000 euro (plusvalenza di 2.643.000 euro)

Yuto Nagatomo, ceduto al Galatasaray per 2.500.000 euro (plusvalenza di 1.845.000 euro)

Rey Manaj, ceduto all’Albacete per 1.975.000 euro (plusvalenza di 1.225.000 euro)

Francesco Bardi, ceduto al Frosinone per 1.000.000 euro (plusvalenza di 721.000 euro)

Geoffrey Kondogbia, ceduto al Valencia per 21.893.000 euro (plusvalenza di 541.000 euro)

Filippo Sgarbi, ceduto al Perugia per 300.000 euro (plusvalenza di 275.000 euro)

Gary Medel, ceduto al Besiktas per 2.500.000 euro (plusvalenza di 191.000 euro)

Stevan Jovetic, ceduto al Monaco per 10.500.000 euro (plusvalenza di 129.000 euro)

Marco Capone, ceduto al Crotone per 20.000 euro (plusvalenza di 16.000 euro)