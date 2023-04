Inter, ecco quanto vale la semifinale di Champions League! Le cifre

Per l’Inter battere il Benfica ai quarti e accedere alla semifinale di Champions League vorrebbe dire mettere le mani su una cifra non indifferente. Ecco la stima di Calcio e Finanza sui ricavi della competizione europea.

STIMA – Il percorso dell’Inter verso la conquista della semifinale di Champions League inizia da Lisbona, con l’andata dei quarti contro il Benfica. L’impresa, che passerà da San Siro per la sfida di ritorno della prossima settimana, non vale solo la gloria di un traguardo europeo ma anche e, soprattutto, incassi proficui. Secondo la stima calcolata da Calcio e Finanza, l’Inter fino a qui ha già incassato 15,64 milioni di euro grazie al bonus partecipazione alla Champions League 2022/2023. A ciò si aggiungono i 15,93 milioni di euro ricavati dal ranking storico e i 6 milioni di euro che fanno capo alla prima parte del market pool, sul criterio del piazzamento in Serie A per la stagione 2021/2022. Essendosi qualificata seconda in campionato lo scorso anno, quest’ultima cifra è la seconda più alta per le concorrenti europee italiane.

CIFRA COMPLESSIVA – L’Inter, inoltre, pareggiando una partita, perdendone due e vincendone tre, ha guadagnato una cifra intorno ai 10 milioni di euro di bonus risultati. Manca, ancora, la seconda parte del market pool. Sempre secondo la stima di Calcio e Finanza, nello scenario peggiore la società nerazzurra incasserebbe da qui 5,85 milioni di euro. Dunque, per l’Inter superare i quarti di finale contro il Benfica e raggiungere la semifinale di Champions League vorrebbe dire raggiungere un ricavo di 86,14 milioni di euro. A questa cifra, però, è necessario sottrarre 4 milioni di euro di multa per le violazione del Fair Play Finanziario, raggiungendo complessivamente un totale di 82,14 milioni di euro.

