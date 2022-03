Bellinazzo: «Inter, disequilibrio tra costi e ricavi. Debito necessario»

Marco Belinazzo, giornalista esperto di economia applicata al mondo del calcio, ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Inter e dell’indebitamento della società.

DEBITO NECESSARIO – Queste le parole di Marco Belinazzo sulla situazione economica in casa Inter: «In una gestione in cui tu hai sistematicamente il 20% in più dei costi rispetto ai ricavi, per far fronte a questo disequilibrio devi indebitarti. È l’esempio dell’Inter che ha da poco rifinanziato un bond e ha visto il prestito del fondo Oaktree. Questo debito era fuori dai parametri del Fairplay Finanziario, che sarà però cambiato. Un po’ come accadrà in Serie A, dove Gravina sta spingendo sull’indice di liquidità».