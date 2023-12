Inter da convincere: in tre si giocano il futuro! Mesi decisivi − TS

In casa Inter non tutti ancora hanno dato il loro apporto in maniera positiva. Tra acciacchi, rendimento basso e poco minutaggio in tre devono convincere il club a confermarli.

FUTURO − L’Inter domani giocherà contro l’Udinese alle 20.45 e potrebbero trovare spazio anche tre giocatori alla ricerca di un miglior rendimento nei prossimi mesi: Juan Cuadrado, Yann Bisseck e Davy Klaassen. Il colombiano ha avuto diversi acciacchi fisici in questi primi mesi da nerazzurro e anche domani rischia di non partire dal 1′. Nelle ultime uscite contro Juventus e Napoli però ha dimostrato, che se in forma, può ancora dare tanto alla causa. Un assist per lui al Maradona per il terzo gol di Marcus Thuram. Bisseck è invece in una condizione fisica straripante. La freschezza dei suoi 23 anni gli garantisce uno status fisico del tutto invidiabile. Ad oggi ha giocato da titolare due volte in Champions League, finendo entrambe le partite in crescendo. A Salisburgo, uscì all’intervallo per un’ammonizione, ma si era comunque ben destreggiato dopo un avvio un po’ titubante. Infine, Klaassen. L’unico probabilmente a non essere ancora entrato a pieno nei meccanismi di Inzaghi. Sia a Salerno che a Lisbona col Benfica, le uniche due gare in cui è sceso titolare, ha avuto qualche difficoltà.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna