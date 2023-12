Inzaghi ha 3 opzioni per l’asse destro e in tutte figura Darmian! – TS

Domani il match contro l’Udinese, l’Inter di Simone Inzaghi si ritrova davanti l’ennesimo grosso intoppo in difesa. Darmian ancora protagonista.

RECUPERO − Simone Inzaghi, in vista della delicata sfida di San Siro contro l’Udinese, è al lavoro per sistemare al meglio il reparto difensivo e creare una valida alternativa alle assenze sulla fascia. Per il tecnico dell’Inter non sarà facile sistemare al meglio la corsia di destra vista anche l’assenza di Denzel Dumfries (oltre a quella di De Vrij e Pavard). A fare gli straordinari sarà proprio Matteo Darmian che scenderà in campo contro Udinese, Real Sociedad in Champions League e contro la Lazio nella gara di settimana prossima, spiega Tuttosport. Le opzioni per Inzaghi sono varie. Una è quella di giocare con Darmian braccetto di destra e Cuadrado tutta fascia e all’occorrenza dare fiato al jolly lombardo con Bisseck nella ripresa. L’altra è inserire sin da subito Bisseck come terzo di difesa e far avanzare Darmian direttamente sugli esterni. Frattesi come quinto di centrocampo resta invece l’opzione più remota da usare solo in extremis.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati