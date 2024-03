Inter, i conti migliorano e Oaktree avanza! Bilancio? 2 probabilità − CdS

L’Inter ha chiuso in positivo il suo semestrale con un ottimo 22,3 milioni di euro. Un grande balzo rispetto all’anno scorso e sul bilancio si annidano due probabilità. In una c’entra Oaktree.

PROSPETTIVE − L’Inter chiude l’esercizio fino al 31 dicembre 2023 con un utile in attivo di 22,3 milioni di euro. Un ottimo risultato, rispetto a quanto successo l’anno precedente, quando il club chiuse con un rosso da 63,5 milioni di euro. Ad avvantaggiare tale risultato i ricavi del 36,8% (91,8 milioni di euro) legati alle operazioni sul mercato, alla crescita dei diritti tv e da stadio per un totale di 29,4 milioni. In più anche la collaborazione con il nuovo sponsor Nike, mentre Paramount, sponsor di maglia, ha rispettato gli accordi rispetto all’inadempiente Digitalbits. Il bilancio annuale del 30 giugno si chiuderà in rosso, ma con un negativo decisamente migliore rispetto ai -85 milioni della stagione scorsa. Non ci saranno ovviamente gli utili del percorso in Champions League, ma i premi della Supercoppa (quest’anno più remunerativi) e i ricavi da uno Scudetto in dirittura d’arrivo saranno ottimi spunti per il club di Zhang. A proposito di Zhang, la scadenza del 20 maggio arriva e la sensazione è che sarà Oaktree ad avanzare e a chiudere il bilancio dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua