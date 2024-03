Inter, Bologna infiammato per il 9 marzo: idea dei tifosi – CdS

Dopo la gara in casa contro il Genoa, l’Inter sarà ospite sabato prossimo del Bologna al Dall’Ara. Un ambiente infuocato, come riporta il Corriere dello Sport, con l’idea dei tifosi di srotolare una coreografia per l’occasione.

TUTTO ESAURITO – Saranno più di 30mila i tifosi presenti al Dall’Ara per Bologna-Inter del prossimo sabato. Complice anche la grande stagione della squadra rossoblu, oggi impegnata contro l’Atalanta in una vera e propria corsa per un posto in Champions League. I tifosi starebbero anche pensando alla creazione di una coreografia per l’occasione, sfruttando proprio il grande afflusso di pubblico.

Fonte: Corriere dello Sport, Dario Cervellati