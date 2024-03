Acerbi, troppo presto? Convocazione non sicura per Inter-Genoa – CdS

Nonostante sia tornato a lavorare in gruppo, per Francesco Acerbi potrebbe essere ancora troppo presto per tornare tra i convocati. Il Corriere dello Sport lo inserisce infatti ancora fra gli indisponibili, a differenza del rientrante Marcus Thuram.

CONVOCAZIONE A RISCHIO – Potrebbe essere ancora troppo presto per Francesco Acerbi, tornato a lavorare in gruppo dopo il problema muscolare subito contro la Roma. La sua convocazione per Inter-Genoa è infatti “a rischio”, con Simone Inzaghi che, per precauzione, potrebbe lasciarlo ancora ai box fino alla partita del prossimo sabato contro il Bologna. Anche e soprattutto tenendo bene in considerazione la difficile sfida contro l’Atletico Madrid per gli ottavi di finale di Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia